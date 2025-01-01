Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Alles Schall und Rauch

SAT.1Staffel 2Folge 145
Alles Schall und Rauch

Klinik am Südring

Folge 145: Alles Schall und Rauch

45 Min.Ab 12

Eine Verkäuferin erleidet einen Hustenanfall auf dem Roller und fährt ihre Chefin an. Woher kommen die Beschwerden der militanten Nichtraucherin? Und: Eine Sonnenstudiobetreiberin bricht in ihrem Laden zusammen. Die Ärzte vermuten einen Hormonmangel. Dann bekommt die Frau rätselhaften Besuch in der Klinik ... Besteht ein Zusammenhang? Außerdem: Trotz chronischem Meniskusschaden belastet ein Mann sein Knie weiter.

