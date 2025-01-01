Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Blutiger Smoothie

SAT.1Staffel 2Folge 155
Blutiger Smoothie

Klinik am Südring

Folge 155: Blutiger Smoothie

45 Min.Ab 12

Eine Food-Bloggerin hat sich in der Küche eine Verletzung zugezogen. Um der Patientin zu helfen, benötigen die Ärzte sogar die Unterstützung des Klinikhausmeisters ... - Ein verunfallter Bademeister wird auf der urologischen Station behandelt, doch plötzlich klagt sein Kollege auch über Probleme im Intimbereich - besteht ein Zusammenhang? - Nach einer misslungenen Mutprobe muss ein Jugendlicher operiert werden. Eine große Herausforderung für die Ärzte.

SAT.1
