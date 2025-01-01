Klinik am Südring
Folge 169: Sahneschnittchen
45 Min.Ab 12
Eine Abiturientin klagt über Gefühlsstörungen im Bein und starke Bauchschmerzen, trotzdem will sie sich nicht in der Klinik behandeln lassen. Und: Eine Braut kommt mit diffusen Beschwerden in die Klinik. Während der Untersuchung bekommen die Ärzte jedoch Zweifel an den Aussagen der Frau. Außerdem: Eine Rentnerin erleidet einen Schwächeanfall. Hat das verdächtige Verhalten ihres Sohnes etwas mit ihrem Leiden zu tun?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
