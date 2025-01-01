Klinik am Südring
Folge 174: Weniger ist mehr
Eine Urlauberin klagt gestresst über Schmerzen im Handgelenk und Brennen im Mund. Was die Ärzte in ihrem Mundraum entdecken, ist äußerst erschreckend. Dann: Eine Frau hat nach einem Tennisunfall Schulterschmerzen. Außerdem leidet sie unter starken Unterleibsschmerzen. Plötzlich steht ihre gesamte Familienplanung auf dem Spiel. Und: Eine Familie ist in Aufregung, weil ihr Baby kaum noch trinkt. Durch die ältere Schwester des Babys kommen die Ärzte der Ursache auf die Spur.
