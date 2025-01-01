Klinik am Südring
Folge 176: Aufbruchstimmung
45 Min.Ab 12
Kurz vor Beginn ihres Tanzstudiums verletzt sich eine Frau am Fuß. Wird ihr Traum, Tänzerin zu werden, platzen? Und: Ein Blind Date endet für eine junge Frau auf der Intensivstation. Als ihre Mutter sie besuchen will, macht sie eine erstaunliche Entdeckung ... Außerdem: Eine Frau bekommt Antibiotikum gegen eine Blasenentzündung. Doch das Medikament will nicht anschlagen und plötzlich geht es der Patientin immer schlechter.
