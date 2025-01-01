Klinik am Südring
Folge 177: Strebergartenvorfall
45 Min.Ab 12
Ein Mann hat sich beim Sturz von einer Leiter verletzt. Die Ärzte fragen sich, ob bei dem Unglück alles mit rechten Dingen zugegangen ist? Und: Ein junger DJ wird mit starkem Schwindel in die Klinik gebracht. Sein Vater vermutet, dass die Arbeit ihn krank macht. Aber ist die Erklärung für seine Beschwerden so einfach? Außerdem: Eine Frau verletzt sich auf einem Schießstand. Sie ist ein friedliebender Mensch, doch was wollte sie auf dem Schießstand?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
