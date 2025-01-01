Zum Inhalt springenBarrierefrei
Strebergartenvorfall

45 Min.Ab 12

Ein Mann hat sich beim Sturz von einer Leiter verletzt. Die Ärzte fragen sich, ob bei dem Unglück alles mit rechten Dingen zugegangen ist? Und: Ein junger DJ wird mit starkem Schwindel in die Klinik gebracht. Sein Vater vermutet, dass die Arbeit ihn krank macht. Aber ist die Erklärung für seine Beschwerden so einfach? Außerdem: Eine Frau verletzt sich auf einem Schießstand. Sie ist ein friedliebender Mensch, doch was wollte sie auf dem Schießstand?

