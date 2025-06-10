Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Auswärtsspiel

SAT.1 Staffel 2 Folge 183
Auswärtsspiel

Klinik am Südring

Folge 183: Auswärtsspiel

23 Min. Ab 12

Nach einem Übergriff im Fußballstadion wird ein verletzter Fan in die Notaufnahme gebracht. Als die Ärzte die Patientendaten des Verletzten in den Computer eingeben, staunen sie nicht schlecht. Und: Eine ältere Dame liegt nach einem Oberarmbruch auf die Chirurgie. Doch plötzlich wird sie aggressiv und rastet in ihrem Zimmer aus. Was steckt dahinter?

