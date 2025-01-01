Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Skater mit Haarausfall

SAT.1Staffel 2Folge 21
Skater mit Haarausfall

Skater mit HaarausfallJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 21: Skater mit Haarausfall

45 Min.Ab 12

Ein Skaterladen-Besitzer kommt mit Rückenschmerzen auf die Orthopädie. Schnell wird klar: Die Schmerzen haben eine urologische Ursache. Was fehlt dem jungen Mann? Und warum wehrt er sich bei der Untersuchung so dagegen seine Mütze auszuziehen? - Ein Fahrradkurier kann nach einem Sturz sein Knie nicht mehr beugen. In der Notaufnahme fällt sein geschwächter Zustand auf, doch der werdende Vater spielt seine Beschwerden herunter.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen