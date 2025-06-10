Klinik am Südring
Folge 210: Druck lass nach
22 Min.Ab 12
Ein Fernfahrer klagt über starken Harndrang und Bauchschmerzen. Während die Ärzte ihn untersuchen, stoßen sie auf immer neue Symptome. Was fehlt dem Mann? Außerdem: Eine Hochschwangere ist besorgt um ihr Baby, denn sie ist gestürzt. Als die junge Frau auf Station ihr Bewusstsein verliert, muss sie auf der Intensivstation überwacht werden. Ihr Zustand spitzt sich zu und der Arzt muss die Geburt einleiten, doch Isabel will unbedingt auf ihren Mann warten.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1