Vor der Eiche sollst du weichen

SAT.1Staffel 2Folge 212
Folge 212: Vor der Eiche sollst du weichen

23 Min.Ab 12

Ein Hobbygärtner ist beim Eichenfällen aus ungeklärten Gründen zusammengebrochen und hat sich mit der Kettensäge verletzt. Während der Behandlung gerät plötzlich sein Leben durch einen anaphylaktischen Schock in Gefahr. Außerdem: Einer jungen Mutter rutscht in der Klinik ihr Baby aus der Hand. Die Mutter sorgt sich um das Kind, doch dem Arzt fällt vor allem eine ungesunde Schonhaltung bei der Mutter auf.

