Schmerzhafte ErleuchtungJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 22: Schmerzhafte Erleuchtung
44 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12
Ein Mitglied einer Rockband wird durch einen herabfallenden Bühnenscheinwerfer verletzt. Anscheinend herrscht Streit unter den Bandmitgliedern. Als dann auch noch der Techniker, der den Scheinwerfer fallen ließ, eingeliefert wird, stellt sich die Frage: War der Unfall Absicht und wieso ist die Band zerstritten? Und: Die Ärzte müssen bei einem Jungen den Grund für eine nicht abheilende Nasennebenhöhlenentzündung finden und stoßen dabei auf eine weitere dubiose Verletzung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1