SAT.1Staffel 2Folge 22vom 16.05.2025
44 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12

Ein Mitglied einer Rockband wird durch einen herabfallenden Bühnenscheinwerfer verletzt. Anscheinend herrscht Streit unter den Bandmitgliedern. Als dann auch noch der Techniker, der den Scheinwerfer fallen ließ, eingeliefert wird, stellt sich die Frage: War der Unfall Absicht und wieso ist die Band zerstritten? Und: Die Ärzte müssen bei einem Jungen den Grund für eine nicht abheilende Nasennebenhöhlenentzündung finden und stoßen dabei auf eine weitere dubiose Verletzung.

