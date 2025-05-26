Klinik am Südring
Folge 26: Unerwünschter Besuch
45 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Ein junger Mann wird von seinen Eltern halbnackt in die Notaufnahme der Klinik gebracht. Er hat einen geschwollenen Penis und akute Schmerzen im Unterleib. Die Ärzte der Notaufnahme vermuten einen Sexunfall - doch dann macht der Urologe eine unglaubliche Entdeckung. - Ein Besucher leidet plötzlich unter starken Sehstörungen. Die Untersuchungen sind ohne Befund und das Klinik-Team steht vor einem Rätsel.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1