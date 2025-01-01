Klinik am Südring
Folge 28: Wo ist Anna?
45 Min.Ab 12
Es wird intensiv nach der Tochter eines verwirrten Patienten gesucht. Die Sachen des Mädchens werden tatsächlich gefunden, aber von Anna selbst fehlt jede Spur! - Eine verzweifelte Frau gibt ihrem Übergewicht die Schuld an ihrem verkorksten Leben. Um abzunehmen nimmt sie an einer Studie für Diätpillen teil und bekommt davon eine Halbseitenlähmung. Aber sie war Blindprobandin und ihre Befunde sind unauffällig. Was hat die Lähmung ausgelöst?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
