Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Die böse Minze

SAT.1Staffel 2Folge 32
Die böse Minze

Die böse MinzeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 32: Die böse Minze

44 Min.Ab 12

Ein Mann stürzt in einer Bar in Glasflaschen und zeigt über die Schnittwunden hinaus Anzeichen einer Vergiftung. Seine Schwester ist ratlos: Was hat ihr Bruder mittags in einer Bar gemacht, wo er doch einen wichtigen Geschäftstermin hatte? Und: Eine Mutter soll aus der Klinik entlassen werden, gerade noch rechtzeitig für die Abiturfeier ihrer Tochter. Doch dann bemerken die Ärzte eine Blau-Färbung ihrer Haut, zudem ist die Patientin stark geschwächt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen