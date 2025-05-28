Klinik am Südring
Folge 32: Die böse Minze
44 Min.Ab 12
Ein Mann stürzt in einer Bar in Glasflaschen und zeigt über die Schnittwunden hinaus Anzeichen einer Vergiftung. Seine Schwester ist ratlos: Was hat ihr Bruder mittags in einer Bar gemacht, wo er doch einen wichtigen Geschäftstermin hatte? Und: Eine Mutter soll aus der Klinik entlassen werden, gerade noch rechtzeitig für die Abiturfeier ihrer Tochter. Doch dann bemerken die Ärzte eine Blau-Färbung ihrer Haut, zudem ist die Patientin stark geschwächt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1