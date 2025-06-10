Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Hipp, Hopp, Hurra

SAT.1Staffel 2Folge 37
Hipp, Hopp, Hurra

Klinik am Südring

Folge 37: Hipp, Hopp, Hurra

45 Min.Ab 12

Nach einem Streit im Trampolinpark zwischen zwei Vätern werden beide in die Notaufnahme der Klinik eingeliefert. Die Frau von einem der Beiden kann das aggressive Eingreifen ihres Mannes nicht verstehen. Ist sein Verhalten vielleicht durch ein medizinisches Problem zu erklären? Und: Die Lehrerin einer katholischen Schule hat sich bei einem Schulsportunfall am Nacken verletzt. Anfänglich sieht alles nach einem Schleudertrauma aus, aber dann verschlechtert sich ihr Zustand.

SAT.1
