Klinik am Südring
Folge 39: Eifersucht macht krank
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird nach einem Sturz beim Klettern in die Notaufnahme eingeliefert. Der Arzt vermutet körperliche Überanstrengung als Ursache. Doch der Patient streitet das ab und behauptet eine plötzliche Schwindelattacke führte zum Sturz. Lügt er, um nicht vor seiner Freundin als unsportlich dazustehen, oder ist tatsächlich ein medizinisches Problem für seine Beschwerden verantwortlich?
