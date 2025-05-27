Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 2Folge 40
Folge 40: Der Schreihals

45 Min.Ab 12

Eine jugendliche Asthmatikerin wird mit akuter Atemnot in die Klinik gebracht. Angeblich war die Anstrengung im Sportunterricht dafür verantwortlich. Doch den Ärzten der Klinik am Südring wird schnell klar, dass ihr kritischer Zustand eine andere Ursache haben muss. Und: Ein Ehepaar kommt vom gemeinsamen USA Trip zurück. Der Arzt diagnostiziert bei der Frau eine weitfortgeschrittene Entzündung des Eierstockes, die mittlerweile auch den Darm angegriffen hat.

SAT.1
