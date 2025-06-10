Klinik am Südring
Folge 41: Bittersüßes Partygirl
45 Min.Ab 12
Eine junge Diabetikerin kippt auf offener Straße plötzlich um. Die Ärzte der Klinik am Südring stehen vor einem Rätsel, denn die Patientin ist gut auf ihre Diabetes eingestellt. - Eine hochschwangere Frau will unbedingt vor der Geburt ihres Babys noch einmal mit ihrem Freund in Urlaub fahren. Die Ärzte der Klinik am Südring stehen vor einer schwierigen Herausforderung. - Ein Rentner fährt einen Radfahrer an und hat einen geheimnisvollen Fahrgast im Auto.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1