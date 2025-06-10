Klinik am Südring
Folge 43: Auf die Zwölf
45 Min.Ab 12
Eine Frau bringt ihren Ehemann in die Notaufnahme, nachdem sie ihn zuhause mit einer Kopfverletzung vorgefunden hat. Doch der Mann wirkt nervös und verstrickt sich in Lügen. Was verschweigt er seiner Frau und den Ärzten? Und: Eine 14-Jährige verweigert jedes Essen und hat seit Wochen unerklärliche Bauchschmerzen. Ihre Eltern befürchten eine Essstörung, doch das wahre Geheimnis der Schülerin raubt den Ärzten wortwörtlich den Atem.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1