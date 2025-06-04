Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 51vom 04.06.2025
Folge 51: Büdchenkämpfe

45 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12

Eine Kioskbesitzerin wird mit einem schweren Oberschenkelbruch eingeliefert, nachdem ein Auto in ihr Büdchen gekracht und dann weggefahren ist. Die Frau verdächtigt den benachbarten Kioskbesitzer des Angriffs. Handelt es sich wirklich um ein Hassverbrechen aus Konkurrenzgründen, und wieso droht die Frau auf einmal ihr Bein zu verlieren? Und: Eine hübsche Internetbloggerin will die Entlassung ihrer Freundin aus der Klinik filmen. Doch dann schwebt sie plötzlich in Lebensgefahr.

