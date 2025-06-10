Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Die Erste ihrer Art

SAT.1Staffel 2Folge 53
Die Erste ihrer Art

Die Erste ihrer ArtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 53: Die Erste ihrer Art

44 Min.Ab 12

Während der Prüfung seiner Enkeltochter verletzt sich ein alter Schornsteinfegermeister leicht. Was wie ein Routinefall aussieht, wird zum Notfall, denn der verletzte Schornsteinfeger hat wichtige Warnsignale seines Körpers schon seit Wochen ignoriert. Und: In der Pädiatrie stellt ein dünner Junge, der trotz Spezialnahrung nicht zunimmt, die Ärzte vor ein Rätsel. Die Untersuchungen liefern keine Erklärung für sein Untergewicht. Dann beginnt der Junge plötzlich zu schielen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen