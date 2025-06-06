Klinik am Südring
Folge 55: Die fremde Hand
45 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Ein Junge hat eine Schere im Arm und leidet unter weiteren mysteriösen Verletzungen. Seine Mutter ist entsetzt: Wer tut ihrem Sohn so etwas an? Und warum fasst der Junge plötzlich in eine Steckdose? Und: Eine Patientin kommt mit Verdacht auf Diabetes Typ 2 in die Klinik. Die Ärzte sind alarmiert, denn trotz Behandlung werden ihre Werte nicht besser. Was steckt dahinter? Und was hat ihr Freund mit ihrer Krankheit zu tun?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
