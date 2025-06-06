Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Die fremde Hand

SAT.1Staffel 2Folge 55vom 06.06.2025
Die fremde Hand

Die fremde HandJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 55: Die fremde Hand

45 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12

Ein Junge hat eine Schere im Arm und leidet unter weiteren mysteriösen Verletzungen. Seine Mutter ist entsetzt: Wer tut ihrem Sohn so etwas an? Und warum fasst der Junge plötzlich in eine Steckdose? Und: Eine Patientin kommt mit Verdacht auf Diabetes Typ 2 in die Klinik. Die Ärzte sind alarmiert, denn trotz Behandlung werden ihre Werte nicht besser. Was steckt dahinter? Und was hat ihr Freund mit ihrer Krankheit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen