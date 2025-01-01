Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Im Stehen K.O.

SAT.1Staffel 2Folge 6
44 Min.Ab 12

Eine KFZ-Mechanikerin verletzt sich beim Schweißen. Sie gibt im Arztgespräch an, sie wurde von hinten gestoßen und ist deswegen gestolpert. Ihr Freund und ihre Mutter glauben aber ihre wiederkehrenden Rückenschmerzen sind schuld am Unfall. - Der Kinderarzt rätselt mit einer Mutter, was ihrer kleinen Tochter fehlt. Sie klagt seit einem Besuch bei der Oma über Kopf- und Bauchschmerzen. Könnte das Mädchen im Garten unbeobachtet auf den Kopf gestürzt sein?

SAT.1
