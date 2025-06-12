Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 83vom 12.06.2025
Ein Schlagersänger wird in die Notaufnahme eingeliefert, da er beim Proben in einem Café von der Bühne gestürzt ist. Was war die Ursache für seinen Sturz und wieso ist seine Frau so überrascht über sein Glitzeroutfit? Und: Eine junge Frau fürchtet gegen ihren Freund allergisch zu sein, denn immer, wenn er bei ihr ist, verschlechtert sich ihr Zustand. Die Zukunft ihrer Beziehung hängt von der Diagnose des Arztes ab.

