Opa fehlt der Druchblick

SAT.1Staffel 2Folge 90
Folge 90: Opa fehlt der Druchblick

45 Min.Ab 12

Ein Junge wird nach einem Fahrradunfall von seinem Großvater in die Notaufnahme begleitet. Während die Symptome des Jungen auf eine Gehirnerschütterung hinweisen, ist das Verhalten des Großvaters und der angebliche Unfallhergang mehr als rätselhaft. - Eine frischgebackene Mutter muss wegen einer entzündeten Brust in die Klinik. Doch schnell rückt der chronisch übermüdete Vater mit seiner Schwermut in den Fokus der Ärzte.

SAT.1
