SAT.1Staffel 2Folge 92vom 12.06.2025
Folge 92: Verbotene Liebe

44 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12

Ein Autofahrer bringt ein junges Mädchen mit schwerer Kopfverletzung in die Notaufnahme. Angeblich ist das Mädchen vom Fahrrad gestürzt, doch die Verletzungen sprechen eine ganz andere Sprache. Und: Eine Patientin,die sich am Fuß verletzt hat, wird auf die Innere gebracht. Sie ist aber nicht ind er Lage, mit dem Klinikteam reden zu können. Hat sie etwas zu verschweigen?

SAT.1
