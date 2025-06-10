Klinik am Südring
Folge 99: Papas Mädchen
45 Min.Ab 12
In die Notaufnahme kommt ein junger Mann, dessen Nase vom Vater seiner Freundin gebrochen wurde. Der Vater rechtfertigt seine Tat mit einer schwerwiegenden Behauptung. Doch dann bekommt er heftige Schmerzen in der Brust. - Eine Mutter kommt mit ihren Söhnen auf die Kinderstation. Seitdem sie von einem Elternabend zurückgekommen ist, schläft ihr jüngerer Sohn ungewöhnlich fest, während der ältere verängstigt ist. Hat die Babysitterin etwas mit dem Verhalten der Brüder zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 2
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1