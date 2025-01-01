Klinik am Südring
Folge 79: 39...und Schluss!
45 Min.Ab 12
In der Klinik wird ein Mann nach einem schweren Autounfall behandelt. Als er kurz zu Sinnen kommt, garantiert er den Ärzten, einen Herzinfarkt zu haben. Aber stimmt das? Eine junge Frau kommt mit akuter Verstopfung in die Klinik. Die Gründe dafür sind rätselhaft und scheinen etwas mit ihrem Freund zu tun zu haben. Nach einem Sturz von einem Thekenfahrrad wird ein Patient behandelt. Schnell wird klar, dass hinter dem Unfall ein dickes Geheimnis steckt.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1