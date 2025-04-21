kreuz und quer: Im Dienste des PapstesJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 21.04.2025: kreuz und quer: Im Dienste des Papstes
Der Heilige Stuhl ist nicht nur das Zentrum der Weltkirche, der Vatikan ist auch Arbeitgeber für rund 3.000 Menschen. Mathilde Schwabeneder hat für "kreuz und quer" drei von ihnen durch ihren Alltag begleitet und dabei faszinierende Einblicke bekommen. So zeigte ihr der Clavigero, der Schlüsselmeister der Vatikanischen Museen, die Sixtinische Kapelle, und die Leiterin des Päpstlichen Filmarchivs sensationelle Aufnahmen aus dem Jahr 1896. Der Chef der Vatikanischen Sternwarte erklärt, dass Glaube und Wissenschaft kein Gegensatz sein müssen und öffnete die Türen der Specola Vaticana. Erzbischof Christoph Schönborn hat hingegen als Kardinal den Vatikan in seinem Innersten kennengelernt. Er ergänzt die Porträts mit seinen ganz persönlichen Erfahrungen. Bildquelle: ORF