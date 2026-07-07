kreuz & quer: Die Welt der Amish – Tradition und VersuchungJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 07.07.2026: kreuz & quer: Die Welt der Amish – Tradition und Versuchung
55 Min.Folge vom 07.07.2026
Drei Generationen einer Amish-Familie treffen die seltene Entscheidung, ihre Geschichten zu erzählen. Welche vorsichtigen Kompromisse können sie mit der konsumorientierten Zivilisation eingehen, ohne die sehr einfache traditionelle Lebensweise ihrer Vorfahren zu verraten? Die Doku von Regisseurin Mélanie van der Ende wirft Fragen auf - über die Bedeutung individueller Freiheit, die Zugehörigkeit zu einer Minderheit, soziale Normen und die Rolle der Frauen. Bildquelle: ORF/ZED/Patrick Spica Productions/Sable Rouge
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Copyrights:© Season 1: ORF 2