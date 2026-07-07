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kreuz und quer

kreuz & quer: Die Welt der Amish – Tradition und Versuchung

ORF2Folge vom 07.07.2026
kreuz & quer: Die Welt der Amish – Tradition und Versuchung

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kreuz und quer

Folge vom 07.07.2026: kreuz & quer: Die Welt der Amish – Tradition und Versuchung

55 Min.Folge vom 07.07.2026

Drei Generationen einer Amish-Familie treffen die seltene Entscheidung, ihre Geschichten zu erzählen. Welche vorsichtigen Kompromisse können sie mit der konsumorientierten Zivilisation eingehen, ohne die sehr einfache traditionelle Lebensweise ihrer Vorfahren zu verraten? Die Doku von Regisseurin Mélanie van der Ende wirft Fragen auf - über die Bedeutung individueller Freiheit, die Zugehörigkeit zu einer Minderheit, soziale Normen und die Rolle der Frauen. Bildquelle: ORF/ZED/Patrick Spica Productions/Sable Rouge

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