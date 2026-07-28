kreuz und quer: Wolfgangs Wege - Pilgern von Bayern nach ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.07.2026: kreuz und quer: Wolfgangs Wege - Pilgern von Bayern nach Österreich
46 Min.Folge vom 28.07.2026
Der heilige Wolfgang zählt zu den bedeutendsten Heiligen Europas. Ziel des Wolfgangwegs ist St. Wolfgang im Salzkammergut, wo der Bischof einst eine Kirche errichten ließ. Die Dokumentation von Robert Neumüller begleitet Pilgergruppen auf ihrem Weg und verbindet ihre Erfahrungen mit der Lebensgeschichte des heiligen Wolfgang – einer außergewöhnlichen Persönlichkeit, deren Vermächtnis bis heute Menschen inspiriert. Bildquelle: ORF/Robert Neumüller | ORF/Hans-Werner Hamberger
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