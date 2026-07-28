Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz und quer

kreuz und quer: Wolfgangs Wege - Pilgern von Bayern nach Österreich

ORF2Folge vom 28.07.2026
kreuz und quer: Wolfgangs Wege - Pilgern von Bayern nach Österreich

kreuz und quer: Wolfgangs Wege - Pilgern von Bayern nach ÖsterreichJetzt kostenlos streamen

kreuz und quer

Folge vom 28.07.2026: kreuz und quer: Wolfgangs Wege - Pilgern von Bayern nach Österreich

46 Min.Folge vom 28.07.2026

Der heilige Wolfgang zählt zu den bedeutendsten Heiligen Europas. Ziel des Wolfgangwegs ist St. Wolfgang im Salzkammergut, wo der Bischof einst eine Kirche errichten ließ. Die Dokumentation von Robert Neumüller begleitet Pilgergruppen auf ihrem Weg und verbindet ihre Erfahrungen mit der Lebensgeschichte des heiligen Wolfgang – einer außergewöhnlichen Persönlichkeit, deren Vermächtnis bis heute Menschen inspiriert. Bildquelle: ORF/Robert Neumüller | ORF/Hans-Werner Hamberger

Alle verfügbaren Folgen