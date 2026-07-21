kreuz & quer: Unterwegs auf Europas PilgerwegenJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 21.07.2026: kreuz & quer: Unterwegs auf Europas Pilgerwegen
43 Min.Folge vom 21.07.2026
Auf den Spuren jahrhundertealter Pilger führt die Via Francigena über die Alpen bis nach Rom. Der Weg durchquert dabei einige der eindrucksvollsten Landschaften Italiens und führt über historische Pfade bis vor die Tore der Ewigen Stadt. Bildquelle: ORF/DOCDAYS Productions/Knut Schmitz
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