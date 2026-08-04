kreuz & quer: Unterwegs auf Europas PilgerwegenJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 04.08.2026: kreuz & quer: Unterwegs auf Europas Pilgerwegen
43 Min.Folge vom 04.08.2026
Seit Jahrhunderten pilgern Gläubige aus Nordeuropa auf der Via Francigena über die Alpen nach Rom, dem Zentrum der Christenheit. Berühmt wurde der Weg durch Sigeric "The Serious", der 990 von Canterbury nach Rom reiste und die Route dokumentierte. Der Pilgerweg führt über den Grossen St. Bernhard, durch das Aostatal, die Poebene und die Toskana bis nach Latium. Entlang der Strecke prägen Hospize, Handwerk und alte Traditionen die Reise bis zum feierlichen Empfang in Rom. Bildquelle: DOCDAYS Productions/Knut Schmitz
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