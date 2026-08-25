kreuz & quer: Druiden - Geheimnisvolle Priester der KeltenJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 25.08.2026: kreuz & quer: Druiden - Geheimnisvolle Priester der Kelten
53 Min.Folge vom 25.08.2026
In Stonehenge feiern Hunderte Menschen die Sommersonnenwende – in weißen Gewändern, mit Harfen und Flöten, im Zeichen der Druiden. Doch was steckt hinter der Faszination für die geheimnisvollen Priester der Kelten? Zwischen goldenen Sicheln, Merlin-Mythos und modernen Druiden führt die Spur zu archäologischen Funden und uralten Ritualen. Eine Reise von der Schwäbischen Alb bis nach Irland und Wales. Bildquelle: ORF/Doc.Station/ZDF/ARTE/Manfred Uhlig
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2