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kreuz und quer

kreuz & quer: Druiden - Geheimnisvolle Priester der Kelten

ORF2Folge vom 25.08.2026
kreuz & quer: Druiden - Geheimnisvolle Priester der Kelten

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kreuz und quer

Folge vom 25.08.2026: kreuz & quer: Druiden - Geheimnisvolle Priester der Kelten

53 Min.Folge vom 25.08.2026

In Stonehenge feiern Hunderte Menschen die Sommersonnenwende – in weißen Gewändern, mit Harfen und Flöten, im Zeichen der Druiden. Doch was steckt hinter der Faszination für die geheimnisvollen Priester der Kelten? Zwischen goldenen Sicheln, Merlin-Mythos und modernen Druiden führt die Spur zu archäologischen Funden und uralten Ritualen. Eine Reise von der Schwäbischen Alb bis nach Irland und Wales. Bildquelle: ORF/Doc.Station/ZDF/ARTE/Manfred Uhlig

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