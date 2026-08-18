kreuz & quer: Mont-Saint-Michel - Das rätselhafte LabyrinthJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 18.08.2026: kreuz & quer: Mont-Saint-Michel - Das rätselhafte Labyrinth
88 Min.Folge vom 18.08.2026
Der Mont-Saint-Michel ist eines der berühmtesten Bauwerke Frankreichs – und bis heute ein architektonisches Rätsel. Aus einem kleinen Eremitenrefugium entstand über 1.300 Jahre ein faszinierendes Labyrinth aus Abtei, Festung und Gefängnis. Doch wie wurde auf dem sturmumtosten Felsen dieses einzigartige Bauwerk errichtet? Moderne Forschungsmethoden helfen dabei, die Spuren vergangener Bauphasen zu lesen und den Geheimnissen des Mont-Saint-Michel auf die Spur zu kommen. Bildquellen: ORF/Gedeon Programmes und APA-Images / Westend61 / Kerstin Bittner
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