kreuz & quer: Die Macht der SonneJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 10.08.2026: kreuz & quer: Die Macht der Sonne
52 Min.Folge vom 10.08.2026
Die Sonne ist die Kraft, die unser Leben seit jeher prägt. Doch welchen Einfluss hatte sie auf die Geschichte der Menschheit und wie wird unser Leben mit ihr in Zukunft aussehen? Die Dokumentation begibt sich auf eine faszinierende Reise zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Bildquelle: ORF/Feature Filmproduktion/Fritz Kalteis
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