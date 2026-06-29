Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz und quer

kreuz & quer: Aufstand der Piusbrüder

ORF2Folge vom 29.06.2026
kreuz & quer: Aufstand der Piusbrüder

kreuz & quer: Aufstand der PiusbrüderJetzt kostenlos streamen

kreuz und quer

Folge vom 29.06.2026: kreuz & quer: Aufstand der Piusbrüder

46 Min.Folge vom 29.06.2026

Die Piusbruderschaft, 1970 von Marcel Lefebvre gegründet, fürchtet einen Irrweg des Modernismus in der katholischen Kirche. Die von der Kirche durchgeführten Adaptionen an die Gegenwart lehnte man ab und beharrte auf der tridentinischen Liturgie. Dennoch besteht seit Jahren ein Versuch der Annäherung zwischen der Kirche und der Bruderschaft – bislang ohne endgültige Ergebnisse. Derweil droht sich der Konflikt mit dem Vatikan aufgrund unerlaubter Bischofsweihen zu vertiefen. Bildquelle: ORF/Peter Beringer/Hans Schober

Alle verfügbaren Folgen