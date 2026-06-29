kreuz & quer: Aufstand der PiusbrüderJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 29.06.2026: kreuz & quer: Aufstand der Piusbrüder
46 Min.Folge vom 29.06.2026
Die Piusbruderschaft, 1970 von Marcel Lefebvre gegründet, fürchtet einen Irrweg des Modernismus in der katholischen Kirche. Die von der Kirche durchgeführten Adaptionen an die Gegenwart lehnte man ab und beharrte auf der tridentinischen Liturgie. Dennoch besteht seit Jahren ein Versuch der Annäherung zwischen der Kirche und der Bruderschaft – bislang ohne endgültige Ergebnisse. Derweil droht sich der Konflikt mit dem Vatikan aufgrund unerlaubter Bischofsweihen zu vertiefen. Bildquelle: ORF/Peter Beringer/Hans Schober
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