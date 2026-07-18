kreuz & quer: Eine Heimkehr - Auf den Spuren der Täufer in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 18.07.2026: kreuz & quer: Eine Heimkehr - Auf den Spuren der Täufer in Österreich
36 Min.Folge vom 18.07.2026
Verfolgt, vertrieben und zurückgekehrt: Die Täuferbewegung prägte auch Österreich, ehe ihre Anhänger im 16. Jahrhundert ihre Heimat verlassen mussten. Der Film erzählt ihre bewegte Geschichte und begleitet eine neue Bruderhof-Gemeinschaft in Retz, die ihren Glauben und das Leben in Gütergemeinschaft wieder aufleben lässt. Bildquelle: ORF/produktionsraum
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Copyrights:© Season 1: ORF 2