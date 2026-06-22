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kreuz und quer

kreuz und quer: Träume

ORF2Folge vom 22.06.2026
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kreuz und quer

Folge vom 22.06.2026: kreuz und quer: Träume

36 Min.Folge vom 22.06.2026

Sind Träume bloße Illusionen oder verraten sie Verborgenes über unser Leben, unsere Beziehungen und unser Innerstes? Die Dokumentation beleuchtet Träume aus Sicht von Neurobiologie, Tiefenpsychologie und Religionsgeschichte. Sie zeigt aktuelle Erkenntnisse der Bewusstseinsforschung – etwa zum luziden Träumen – und erzählt von Menschen, deren Leben durch einen Traum nachhaltig verändert wurde. Bildquelle: ORF/Clever Contents

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