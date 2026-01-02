Kultige Anekdoten von Andi Herzog und Toni PolsterJetzt kostenlos streamen
Krone Sport-Talk
Folge 12: Kultige Anekdoten von Andi Herzog und Toni Polster
52 Min.Folge vom 02.01.2026
Wenn Österreichs Ex-Teamkicker Andreas Herzog und Toni Polster ihre Fußball-Geschichten auspacken, dann werden die Lachmuskeln auf eine harte Probe gestellt. So auch bei der „Krone“-Bühnen-Show in Hard.
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Genre:Sport, Talk
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
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