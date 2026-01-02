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Krone Sport-Talk

Kultige Anekdoten von Andi Herzog und Toni Polster

krone.tvStaffel 2025Folge 12vom 02.01.2026
Kultige Anekdoten von Andi Herzog und Toni Polster

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Folge 12: Kultige Anekdoten von Andi Herzog und Toni Polster

52 Min.Folge vom 02.01.2026

Wenn Österreichs Ex-Teamkicker Andreas Herzog und Toni Polster ihre Fußball-Geschichten auspacken, dann werden die Lachmuskeln auf eine harte Probe gestellt. So auch bei der „Krone“-Bühnen-Show in Hard.

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