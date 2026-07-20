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kulturMontag
Folge 134: kulturMONTAG vom 20.07.2026
91 Min.Folge vom 20.07.2026
Von "O sole mio" bis "Nessun dorma" in Bregenz | 80 Jahre Seebühne mit "La traviata" | Janaceks Opernrarität hebt in Bregenz ab | Ausstellung würdigt Ursula Krinzinger | Asmik Grigorian als Carmen in Salzburg | Belarusische Protest-Klänge mit Vitali Alekseenok | Dirigent Alekseenok: "Sehr, sehr langer Winter" | Die neue Buhlschaft: Roxane Duran | Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Das Triester Umland
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