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kulturMontag

kulturMONTAG vom 20.07.2026

ORF2Staffel 1Folge 134vom 20.07.2026
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Folge 134: kulturMONTAG vom 20.07.2026

91 Min.Folge vom 20.07.2026

Von "O sole mio" bis "Nessun dorma" in Bregenz | 80 Jahre Seebühne mit "La traviata" | Janaceks Opernrarität hebt in Bregenz ab | Ausstellung würdigt Ursula Krinzinger | Asmik Grigorian als Carmen in Salzburg | Belarusische Protest-Klänge mit Vitali Alekseenok | Dirigent Alekseenok: "Sehr, sehr langer Winter" | Die neue Buhlschaft: Roxane Duran | Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Das Triester Umland

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