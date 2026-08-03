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kulturMontag
Folge 136: kulturMONTAG vom 03.08.2026
48 Min.Folge vom 03.08.2026
Wiener Badekultur im Donaukanal | Volksschauspiele zeigen "Feuernacht" von '61 | Bloeb: Tiroler Geschichte "ist eine bewegende Geschichte" | Monika Helfer: Ein zu früher Abschied | Literaturkritikerin über Monika Helfers Schaffen | Franz von Assisi-Oper probt in Salzburg | Noga Erez: Im Spannungsfeld des Nahost-Konflikts
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