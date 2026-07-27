kulturMONTAG Spezial aus Salzburg vom 27.07.2026Jetzt kostenlos streamen
kulturMontag
Folge 135: kulturMONTAG Spezial aus Salzburg vom 27.07.2026
45 Min.Folge vom 27.07.2026
Festspiele im Zeichen des Umbruchs | Interimsintendantin über ihre erste Festspielsaison | "Carmen" sorgt für Ansturm bei den Festspielen | "Faust" als psychologisches Kammerspiel | Ein "Gipfeltreffen des Bösen" | Zwei Opernstars entdecken Salzburg | Die andere Seite von Salzburg | Musikerin Buchegger zwischen Heimat und Kritik | Kunst abseits der Festspielbühnen | Die Schätze der Salzburger Festspiele
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