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kulturMontag

kulturMONTAG Spezial aus Salzburg vom 27.07.2026

ORF2Staffel 1Folge 135vom 27.07.2026
kulturMONTAG Spezial aus Salzburg vom 27.07.2026

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Folge 135: kulturMONTAG Spezial aus Salzburg vom 27.07.2026

45 Min.Folge vom 27.07.2026

Festspiele im Zeichen des Umbruchs | Interimsintendantin über ihre erste Festspielsaison | "Carmen" sorgt für Ansturm bei den Festspielen | "Faust" als psychologisches Kammerspiel | Ein "Gipfeltreffen des Bösen" | Zwei Opernstars entdecken Salzburg | Die andere Seite von Salzburg | Musikerin Buchegger zwischen Heimat und Kritik | Kunst abseits der Festspielbühnen | Die Schätze der Salzburger Festspiele

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