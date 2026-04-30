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Land der Berge

Bergbauernleben: In Fusch am Großglockner

ORF IIIStaffel 1Folge 396vom 30.04.2026
Bergbauernleben: In Fusch am Großglockner

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Land der Berge

Folge 396: Bergbauernleben: In Fusch am Großglockner

45 Min.Folge vom 30.04.2026

Die Doku porträtiert den Biohof der Schattbachers in Fusch, wo Josef und Birgit nach dem Prinzip der "Biosophie" wirtschaften. Das renovierte Zulehnhaus von 1492 ermöglicht nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Zwerg-Zebus, Birgits Rosenmanufaktur und Photovoltaik zeigen ihren Einsatz für innovative Umweltlösungen und ein Leben im Einklang mit der Natur. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Nela-Valentina Pichl

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