Bergbauernleben: In Fusch am GroßglocknerJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 396: Bergbauernleben: In Fusch am Großglockner
45 Min.Folge vom 30.04.2026
Die Doku porträtiert den Biohof der Schattbachers in Fusch, wo Josef und Birgit nach dem Prinzip der "Biosophie" wirtschaften. Das renovierte Zulehnhaus von 1492 ermöglicht nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Zwerg-Zebus, Birgits Rosenmanufaktur und Photovoltaik zeigen ihren Einsatz für innovative Umweltlösungen und ein Leben im Einklang mit der Natur. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Nela-Valentina Pichl
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