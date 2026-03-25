Juwel der Berge: TannheimertalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 368: Juwel der Berge: Tannheimertal
43 Min.Folge vom 25.03.2026
Zwischen glasklaren Seen und schroffen Gipfeln entfaltet das Tannheimer Tal seine ganze Magie. Diese Doku zeigt gelebte Traditionen – vom Almauftrieb bis zu den Herz-Jesu-Feuern – und führt mitten hinein in eine atemberaubende Naturkulisse rund um den Vilsalpsee. Spektakulär: die legendäre Kletterroute an der Rote Flüh. Ein eindrucksvolles Porträt von Leben, Mut und Natur. Bildquelle: ORF/Anton Silberberg/Andrea Albrecht
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