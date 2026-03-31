Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Land der Berge

Pilgerwege mit Viktor Gernot und Fifi Pissecker

ORF IIIStaffel 1Folge 372vom 31.03.2026
Pilgerwege mit Viktor Gernot und Fifi Pissecker

Pilgerwege mit Viktor Gernot und Fifi PisseckerJetzt kostenlos streamen

Land der Berge

Folge 372: Pilgerwege mit Viktor Gernot und Fifi Pissecker

46 Min.Folge vom 31.03.2026

Von Wien nach Mariazell: Kabarettisten Viktor Gernot und Wolfgang "Fifi" Pissecker wandern unterschiedliche Pilgerwege. Gernot folgt der Via Sacra, Pissecker dem Wallfahrerweg 06. Unterwegs treffen sie aufeinander, besichtigen Klöster, Burgen und testen Seilbahnen und Ziplines. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Land der Berge
ORF III
Land der Berge

Land der Berge

Alle 1 Staffeln und Folgen