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Land der Berge
Folge 372: Pilgerwege mit Viktor Gernot und Fifi Pissecker
46 Min.Folge vom 31.03.2026
Von Wien nach Mariazell: Kabarettisten Viktor Gernot und Wolfgang "Fifi" Pissecker wandern unterschiedliche Pilgerwege. Gernot folgt der Via Sacra, Pissecker dem Wallfahrerweg 06. Unterwegs treffen sie aufeinander, besichtigen Klöster, Burgen und testen Seilbahnen und Ziplines. Bildquelle: ORF/splash productions gmbh
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