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Land der Berge

Über alle Berge: Das Lechtal

ORF IIIStaffel 1Folge 369vom 25.03.2026
Über alle Berge: Das Lechtal

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Land der Berge

Folge 369: Über alle Berge: Das Lechtal

45 Min.Folge vom 25.03.2026

Das Tiroler Lechtal – Heimat des letzten Wildflusses Mitteleuropas, der die Landschaft ständig neu formt. Menschen pflegen hier mit Leidenschaft Kultur, Handwerk und Natur: Bildhauer Ernst Schnöller, Bergführer Markus Filzer und die Gastgeber der Hermann von Barth Hütte. Theater, Musik und Spiritualität verschmelzen, von der Geierwally-Freilichtbühne bis zur Wallfahrtskirche Maria Schnee. Ein Tal voller Leben, Tradition und Naturwunder. Bildquelle: ORF/embfilm/Dominik Walser

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