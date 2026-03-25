Über alle Berge: Das LechtalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 369: Über alle Berge: Das Lechtal
45 Min.Folge vom 25.03.2026
Das Tiroler Lechtal – Heimat des letzten Wildflusses Mitteleuropas, der die Landschaft ständig neu formt. Menschen pflegen hier mit Leidenschaft Kultur, Handwerk und Natur: Bildhauer Ernst Schnöller, Bergführer Markus Filzer und die Gastgeber der Hermann von Barth Hütte. Theater, Musik und Spiritualität verschmelzen, von der Geierwally-Freilichtbühne bis zur Wallfahrtskirche Maria Schnee. Ein Tal voller Leben, Tradition und Naturwunder. Bildquelle: ORF/embfilm/Dominik Walser
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