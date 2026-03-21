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Land der Berge

Bergbauernleben: Im Lesachtal

ORF IIIStaffel 1Folge 367vom 21.03.2026
Bergbauernleben: Im Lesachtal

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Land der Berge

Folge 367: Bergbauernleben: Im Lesachtal

46 Min.Folge vom 21.03.2026

Das Lesachtal, eines der naturbelassensten Täler Europas, liegt zwischen Lienzer Dolomiten und Karnischen Alpen. Hier lebt Familie Lugger auf einem Hof, den Vater und Sohn Stein für Stein wieder aufgebaut haben. Sie bewirtschaften Getreide, Kühe, Almwiesen und Wald – und mahlen ihr eigenes Korn zu Brot. Die Dokumentation begleitet die Luggers durch die Jahreszeiten und zeigt ihren naturverbundenen Alltag im malerischen Lesachtal. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Nela-Valentina Pichl

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