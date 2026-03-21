Bergbauernleben: Im LesachtalJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 367: Bergbauernleben: Im Lesachtal
46 Min.Folge vom 21.03.2026
Das Lesachtal, eines der naturbelassensten Täler Europas, liegt zwischen Lienzer Dolomiten und Karnischen Alpen. Hier lebt Familie Lugger auf einem Hof, den Vater und Sohn Stein für Stein wieder aufgebaut haben. Sie bewirtschaften Getreide, Kühe, Almwiesen und Wald – und mahlen ihr eigenes Korn zu Brot. Die Dokumentation begleitet die Luggers durch die Jahreszeiten und zeigt ihren naturverbundenen Alltag im malerischen Lesachtal. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Nela-Valentina Pichl
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