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Land der Berge

Die Isel: Unterwegs am wilden Gletscherfluss mit Marlies Raich

ORF IIIStaffel 1Folge 370vom 27.03.2026
Die Isel: Unterwegs am wilden Gletscherfluss mit Marlies Raich

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Land der Berge

Folge 370: Die Isel: Unterwegs am wilden Gletscherfluss mit Marlies Raich

45 Min.Folge vom 27.03.2026

Marlies Raich wandert in Doku entlang der Osttiroler Isel. Fünf Etappen führen von Lienz bis zum Ursprung im ewigen Eis des Nationalparks Hohe Tauern. Unterwegs begegnet sie Kajakern, Künstlern, Hüttenwirten und Wanderern und erlebt sowohl die wilde Kraft des Flusses als auch die Schönheiten der Umbalfälle. Produzent: Mathea Holaus Redaktion: Tamara König Bildquelle: ORF/MATHEA FILM

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