Staffel 2Folge 31
Kampf dem VergessenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 31: Kampf dem Vergessen
23 Min.Ab 12
Matthias Berger befürchtet, dass seine Mutter Opfer eines Erbschleichers geworden ist. Nicht nur, dass sie diesem eine Generalvollmacht erteilt hat, sondern jetzt will sie ihn auch noch adoptieren. Schnell werden die Absichten des Fußpflegers Wolfgang Conrad klar, doch die Rentnerin will sich nicht überzeugen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1